Niente più licenziamenti per quasi 4 milioni di malati oncologici

In Italia, quasi 4 milioni di persone convivono con una diagnosi di tumore, un numero destinato a crescere grazie ai progressi della medicina. La buona notizia è che niente licenziamenti sono previsti per questa categoria, tutelata dalla legge e da politiche inclusive. Con oltre il 60% dei pazienti che supera i cinque anni dalla diagnosi, la speranza e la qualità di vita migliorano ogni giorno. La legge in materia di “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi...” rappresenta un passo avanti fondamentale per garantire dignità e sicurezza a chi combatte contro il cancro.

In Italia, i cittadini che vivono dopo una diagnosi di tumore oggi sono 3,7 milioni, il 6,2% dell’intera popolazione (1 italiano su 16). Il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi e almeno un paziente su quattro è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può ritenersi guarito. La legge in materia di “ Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche ” è stata approvata integralmente. Il testo composto di 5 articoli colma il vuoto legislativo che fino ad oggi metteva a rischio il mantenimento del posto di lavoro in caso di malattia prolungata: centinaia di lavoratori dopo il periodo di comporto di sei mesi hanno subito il trauma del licenziamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Niente più licenziamenti per quasi 4 milioni di malati oncologici

In questa notizia si parla di: milioni - niente - licenziamenti - quasi

Niente Inter e beffa per Inzaghi: vola in Premier per 50 milioni - Un colpo di scena di mercato scuote l’Inter: Inzaghi sembra sul punto di volare in Premier per 50 milioni, lasciando un vuoto importante.

Secondo Ampere Analysis, Death Stranding 2 avrebbe raggiunto 1,4 milioni di copie vendute a giugno, superando il primo capitolo. Vai su Facebook

Niente più licenziamenti per quasi 4 milioni di malati oncologici; CNA: il problema delle imprese è trovare lavoratori; Musei americani in crisi: il SFMoMA ha un deficit di 5 milioni e licenzia 29 dipendenti.

Cna, aumentano occupati, in calo i licenziamenti economici - Tra il 2014 e l'inizio dell'anno in corso si contano quasi 2,4 milioni di occupati in più, dimezzati i licenziamenti economici, consistente crescita delle dimissioni volontarie. ansa.it scrive

Ue: un milione di firme per la petizione che vuole "salvare i videogiochi" - A quasi un anno dal debutto della petizione per "salvare i videogiochi", l'iniziativa Stop Destroying Videogames si trova a un passo dal Parlamento europeo ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it