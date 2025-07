Napoli una targa in memoria di Salvatore Giordano | Il suo sacrificio patrimonio di questa città

Questa mattina, all'ingresso della Galleria Umberto I, lato via Toledo, è stata scoperta una targa commemorativa dedicata a Salvatore Giordano, il coraggioso quattordicenne che sacrificò la sua vita in nome di Napoli. Un gesto che rinnova il patrimonio di memoria e solidarietà di questa città, testimone eterno del suo spirito resiliente e generoso. La sua memoria vivo tra i cittadini, per sempre.

