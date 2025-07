Napoli da Beukema a Juanlu | il punto sugli obiettivi azzurri

Napoli si appresta a chiudere un mercato da protagonista, puntellando la rosa di Antonio Conte per ambire allo scudetto. Con Noa Lang ormai ai dettagli finali e altre trattative in corsa, i partenopei sembrano pronti a lanciare l’assalto al tricolore. La voglia di rinforzarsi e la strategia vincente di Manna potrebbero fare la differenza: il futuro azzurro si scrive ora, tra sogni e obiettivi concreti.

Il Napoli è pronto a chiudere una serie di colpi di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, rendendo i partenopei come la squadra favorita per la lotta al tricolore. Con la trattativa per Noa Lang praticamente chiusa, dopo lo scambio di documenti tra Napoli e Psv Eindhoven, il mercato del club azzurro non si fermerà all’esterno olandese. Infatti il direttore sportivo Giovanni Manna potrebbe aver trovato la chiave decisiva per convincere il Bologna a cedere Sam Beukema. Per il difensore rossoblu, infatti il presidente De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 32 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportface.it