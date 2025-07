Napoli blitz del Galatasaray per Osimhen | poi all-in su Nunez o la coppia Lucca-Lookman

L'estate napoletana si infiamma ancora una volta: dopo il blitz del Galatasaray per Osimhen, il calciomercato biancoazzurro prende una piega inaspettata. La strategia del Napoli ora punta decisamente tutto su Nunez e sulla coppia Lucca-Lookman, con l'obiettivo di rinforzare al massimo la rosa e prepararsi a nuove sfide europee. La domanda che tutti si pongono è: quale sarà il protagonista di questa nuova stagione?

Napoli, 9 luglio 2025 - Da un po' di tempo a questa parte non c'è estate senza una telenovela legata a Victor Osimhen. In principio fu il rinnovo post terzo scudetto (con il senno del poi la miccia di quanto sta accadendo oggi) e poi, negli ultimi due anni, il destino di un giocatore ormai fuori e lontano dal progetto Napoli. Restando alla stretta attualità , la soluzione all'inizio della bella stagione sembrava l' Al-Hilal, che sognava il colpo da novanta, anzi, da 75, per presentarsi con ambizione al Mondiale per club: 75, come i milioni da versare per innescare la clausola rescissoria (valida solo per l'estero) che potrebbe dirimere la matassa una volta per tutte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net