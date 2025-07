nadia terranova ospite di shampoo

Lunedì 14 luglio alle 18:30, non perdete l’appuntamento con Nadia Terranova, finalista del Premio Strega, ospite di SHAMPOO, il gruppo di lettura con autore. Ispirati dall’equilibrio tra leggerezza e impegno di Giorgio Gaber, ci immergeremo nel suo mondo letterario, esplorando i temi e le emozioni racchiusi nel suo ultimo romanzo, "Quello...". Un’occasione unica per dialogare con una delle voci più stimolanti della narrativa italiana.

Lunedì 14 luglio alle 18:30 Nadia Terranova, finalista dell’ultimo Premio Strega, sarà ospite di SHAMPOO, il gruppo di lettura con autore. Ispirati dalla capacità di Giorgio Gaber di coniugare leggerezza e impegno, ci si incontrerà per chiacchierare con l’autrice del suo ultimo romanzo "Quello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: nadia - terranova - ospite - shampoo

Andrea Bajani vince il Premio Strega con “L’anniversario”, secondo posto per Elisabetta Rasy, terza Nadia Terranova: la classifica - Il romanzo di Bajani – “L’anniversario” – ci conduce in un viaggio emotivo attraverso i ricordi, le assenze e i legami invisibili che uniscono le persone nel tempo.

nadia terranova ospite di shampoo.

Stasera Nadia Terranova presenta il suo libro “Quello che so di te“ - la Nazione - Stasera alle 18 l’autrice Nadia Terranova sarà ospite della libreria Feltrinelli in via Beccheria per presentare il suo ultimo libro “Quello che so di te“ edizione Guanda. Si legge su lanazione.it

Farmacia delle parole. Nadia Terranova stasera al Politeama - la Nazione - Nadia Terranova ospite al Ridotto del Politeama per "La farmacia delle parole" di Teatro Metropopolare. Lo riporta lanazione.it