Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5 ma cosa farà adesso? Addio a Mediaset?

La stagione televisiva si prepara a grandi rivoluzioni e tra i nomi che fanno piĂą discutere c’è quello di Myrta Merlino. La giornalista, dopo un anno turbolento alla guida di Pomeriggio 5, ha deciso di lasciare la trasmissione che aveva ereditato da Barbara d’Urso. Una scelta che ha spiazzato il pubblico e alimentato i rumors su un possibile addio a Mediaset. Ma cosa succederĂ davvero? E nel frattempo, perchĂ© non c’è traccia di Alessandro Cattelan nei nuovi palinsesti? Myrta Merlino lascia Mediaset? Ecco cosa sappiamo. Nessun addio definitivo, almeno per ora. Come riportato da Davide Maggio, la giornalista avrebbe scelto di dire basta a Pomeriggio 5, ma non al suo rapporto con Mediaset: « Ha scelto di abbandonare Pomeriggio 5, ma il sodalizio con Mediaset continua. 🔗 Leggi su Donnapop.it