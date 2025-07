Muore dopo lo scontro con un camion e l’impatto contro il guard rail

Un tragico schianto sull'autostrada A12 a Collesalvetti ha scosso la comunità questa mattina. Un giovane di 25 anni, vittima di un incidente violento, ha perso la vita dopo uno scontro con un camion e un impatto contro il guard-rail. La scena, devastante, ha richiesto interventi immediati e un’attenzione crescente sulla sicurezza stradale. Lanciato subito l’allarme, le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia.

COLLESALVETTI – Tragedia questa mattina sull’autostrada A12, nei pressi del casello di Collesalvetti, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita in un violento incidente. Intorno alle 8, un furgoncino su cui viaggiavano due persone ha tamponato un camion, per poi schiantarsi contro il guard-rail. L’impatto è stato devastante: il conducente del mezzo è morto sul colpo, mentre il passeggero è rimasto gravemente ferito. Lanciato subito l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, due ambulanze della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

