MULTI POP-FE 1.21 | Nuova Funzionalità per Regolare Scala e Posizione di PIC0 su PSP e PS3

POP-FE, il popolare strumento per convertire immagini disco PSX e installarle su varie piattaforme, ha raggiunto la versione 1.21 con un'importante novità: il supporto per regolare manualmente la scala e il posizionamento delle immagini PIC0 su PSP e PS3. Cosa c'è di nuovo nella versione 1.21. L'aggiornamento principale introduce una nuova interfaccia utente sia per pop-fe-psp che per pop-fe-ps3 che permette di: Regolare la scala dell'immagine PIC0 (il logotipo del gioco). Modificare il posizionamento (offset X e Y) dell'immagine. Personalizzare l'aspetto dei giochi per un risultato ottimale. "Ora è possibile tweakare questi parametri direttamente dall'UI per far sì che i giochi abbiano un aspetto perfetto", spiega il creatore di POP-FE.