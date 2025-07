Mototurismo l' associazione Abruzzo on the road ricevuta dal sindaco di Kalamàta | si rafforza l' asse turistico Pescara-Grecia

L’associazione Abruzzo On The Road si conferma protagonista nel rafforzare il collegamento turistico tra Pescara e Kalamàta, unendo due terre ricche di storia e bellezza. Ricevuti dal sindaco Thanasis Visilòpulos e dalla responsabile delle Relazioni Estere Margarita Poliduori, i rappresentanti abruzzesi hanno portato i saluti istituzionali e prospettive di collaborazione, consolidando così un asse che promette nuovi stimoli per il turismo internazionale e lo scambio culturale, creando così un ponte tra l’Italia e la Grecia.

