Mosca lancia 700 missili e droni sull' Ucraina Zelensky è arrivato a Roma ricevuto dal Papa

In un contesto di tensione globale, Mosca lancia 700 missili e droni sull’Ucraina, mentre Zelensky arriva a Roma, ricevuto dal Papa, in vista della conferenza sulla ricostruzione. Intanto, Trump condanna Putin, accusandolo di mentire e di causare troppe sofferenze. In un momento cruciale per la geopolitica, il mondo si chiede quale sarà il prossimo passo nella difficile strada verso la pace. Le conseguenze di questi eventi potrebbero cambiare il corso della storia.

Nuova pioggia di fuoco su Kiev, all'indomani delle dure dichiarazioni di Donald Trump sul presidente russo Vladimir Putin. Secondo il leader di Washington, che ha invocato di nuovo sanzioni contro la Federazione, il capo del Cremlino "dice un sacco di stronzate" e "sta uccidendo troppe persone". Intanto, si prepara a Roma la conferenza sulla ricostruzione del Paese invaso che inizierà domani.

L'attacco più grande dall'inizio della guerra. Mosca lancia 700 missili e droni sull'Ucraina; Morto al fronte un altro foreign fighter italiano. Kiev colpisce una base aerea di caccia in Russia - Media Kiev, gasdotto esploso nell'estremo oriente russo; Putin: armi occidente su Russia guerra globale. Zelensky: va fermato.

Media, 'Iran darà presto a Mosca centinaia di missili da 120km' - MSN - Decine di militari russi vengono addestrati in Iran per usare il sistema missilistico balistico a corto raggio Fath- Lo riporta msn.com

L’Ucraina lancia missili Atacms nella regione di Rostov. Mosca: ‘Reagiremo’. Telefonata Putin-Orbán, Zelensky: ‘Sentirà anche Assad?’ - Il Fatto Quotidiano - responsabile Diritti nella segreteria nazionale ed europarlamentare del Pd, presente oggi al Roma Pride. ilfattoquotidiano.it scrive