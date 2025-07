Moreno ' Il Biondo' presenta Suoni senza confini una serata-evento che unisce musica e culture da tutto il mondo

Preparati a un viaggio senza confini, dove le note di musica globale si fondono in un’armonia universale. Domenica 13 luglio all’Arena Rubicone di Gatteo Mare, Moreno “Il Biondo” porta sul palco "Suoni Senza Confini", un evento imperdibile che celebra la diversità culturale attraverso performance emozionanti e coinvolgenti. Un’occasione per scoprire come le culture si incontrano, si contaminano e si arricchiscono reciprocamente, creando un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di musica e interculturalità.

