Modena nel giro di riciclaggio | 42enne arrestato nelle operazioni House of Cards e Camaleonte

Una delle vicende giudiziarie più complesse degli ultimi anni ha toccato anche Modena, dove un 42enne coinvolto nelle operazioni “House of Cards” e “Camaleonte” è stato arrestato per riciclaggio. La sua storia si inserisce in uno scenario di indagini approfondite condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia, evidenziando quanto il crimine organizzato possa infiltrarsi anche nelle realtà più apparentemente tranquille. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che scuote la città.

