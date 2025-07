Minori detenuti in aumento situazione preoccupante | Servono interventi urgenti

Tuttavia, negli ultimi tempi, i numeri dei minori detenuti sono in aumento, evidenziando una crisi che richiede interventi urgenti. La situazione preoccupante mette in discussione i risultati ottenuti finora e solleva la necessità di rinnovare i modelli di intervento. È ora di ripensare le strategie per garantire sicurezza, riabilitazione e tutela dei diritti dei giovani coinvolti, affinché il sistema penitenziario possa tornare ad essere un esempio positivo e rispettoso dei minori.

BRINDISI - Le carceri minorili italiane sono state a lungo considerate un’eccellenza a livello europeo per la loro capacità di coniugare finalità rieducativa, inclusione sociale e tutela dei diritti dei minori. Questo paradigma si è tradotto in strumenti concreti come la messa alla prova (art. 28. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

