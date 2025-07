Milly Carlucci è un genio | nel cast di Ballando vuole la figlia di una conduttrice famosissima! Ecco chi è

Milly Carlucci, vera regina del ballo, non smette mai di stupire. Per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, ha occhi puntati su un nome che farà parlare: Chanel Totti, giovane erede di casa Totti e figlia di Francesco e Ilary Blasi. Se il Pupone ha sempre declinato l'invito, la figlia potrebbe invece calcare il palcoscenico, regalando al pubblico un colpo da maestro e confermando la sua straordinaria capacità di sorprendere.

Milly Carlucci non smette mai di sorprendere. Per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, la regina del sabato sera Rai ha messo gli occhi su un nome che potrebbe far impazzire il pubblico: Chanel Totti. Sì, proprio la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Se il Pupone ha sempre detto no all’invito di Milly, la giovane erede di casa Totti sembrerebbe invece pronta a scendere in pista. Un colpo da maestro che conferma la straordinaria abilità di Carlucci nel trasformare ogni edizione del suo show in un evento imperdibile. Milly Carlucci voleva Totti, ma.. Da anni Milly Carlucci sogna di portare Francesco Totti tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Milly Carlucci è un genio: nel cast di Ballando vuole la figlia di una conduttrice famosissima! Ecco chi è

In questa notizia si parla di: milly - carlucci - ballando - figlia

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo - Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

Milly Carlucci punta la figlia di una famosissima conduttrice, "trattative in corso" per #Ballandoconlestelle Vai su X

Milly Carlucci svela il retroscena su Chiara Ferragni a Ballando 2025 ? Vai su Facebook

Al Bano, la frecciatina a Milly Carlucci: «Mia figlia Jasmine andrà a Ballando con le stelle Spagna»; Al Bano: «Mia figlia Jasmine Carrisi a Ballando con le Stelle Spagna perché Milly Carlucci non la chiama in It; Milly Carlucci torna con Sognando... Ballando con le Stelle, chi è: età, dove vive, il marito, i figli, la mal.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci vuole una “figlia d’arte”: di chi si tratta - Chanel Totti tra i possibili concorrenti di Ballando con le stelle 2025: trattative in corso con Milly Carlucci. Riporta donnaglamour.it

Ballando con le Stelle, un vip rifiuta: Milly Carlucci non si arrende e tratta con la figlia - Dopo il rifiuto di Francesco Totti per la prossima edizione di "Ballando con le Stelle", Milly Carlucci è in trattativa con la figlia Chanel ... Secondo notizie.it