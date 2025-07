Milly Carlucci clamoroso a Ballando | il super vip dice no e lei chiama la figlia

Se pensavate che Ballando con le Stelle fosse solo danza, preparatevi a cambiare idea. Milly Carlucci, sempre sorprendente, ha deciso di puntare su un volto inaspettato per il suo prossimo show: Chanel Totti, la giovane influencer e figlia di Francesco Totti. Un colpo di scena che ha fatto parlare tutti, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Ma sarà pura strategia o un vero talento nascosto? La risposta si rivela tra le pagine del suo imminente debutto televisivo.

Ballando con le Stelle si prepara a stupire ancora: Milly Carlucci ha cambiato le carte in tavola con un colpo di scena degno dei migliori retroscena Rai. Tutti sognavano Francesco Totti sul palco, ma il "Pupone" ha detto no. E allora? Milly non ha perso tempo e ha puntato tutto su Chanel Totti, la figlia influencer che fa impazzire i social. Genio o pura strategia? La curiosità è alle stelle: Chanel, classe 2007, ha un seguito incredibile tra i giovani e potrebbe portare una ventata di freschezza a Rai 1. Secondo le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia nella sua newsletter Chicchi di Gossip, le trattative sono caldissime e il pubblico teen è già in fermento.

