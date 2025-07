Mi fa schifo | Del Debbio toglie il freno Perché travolge l' Europa

L’Europa guarda con preoccupazione gli sviluppi in Medio Oriente, mentre le tensioni tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu si intensificano a Washington. A Doha, le trattative per una tregua a Gaza continuano senza sosta, ma la violenza imperversa. In questo scenario complesso, anche il commento di Paolo Del Debbio si inserisce come un tassello cruciale. Ma cosa rivela davvero questa crisi globale?

Se a Washington i due leader più divisivi del momento, Donald Trump e Benjamin Netanyahu, si sono incontrati per la seconda volta nel giro di 24 ore per discutere del tema ostaggi di Hamas, e a Doha si proseguono le trattative per una tregua a Gaza, nella Striscia nulla sembra cambiare. Nella notte un altro raid israeliano ha ucciso 20 civili, 6 dei quali bambini. Paolo Del Debbio, noto volto televisivo di Rete 4, durante la puntata di ‘E' sempre CartaBianca' ha voluto condannare quanto sta accadendo in Medio Oriente: “Vedere non Israele, ma il governo Netanyahu, che fa robe di questo tipo dopo quello che hanno subito” è paradossale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Mi fa schifo": Del Debbio toglie il freno. Perché travolge l'Europa

È sempre Cartabianca, Del Debbio toglie il freno Mi fa schifo. Perché travolge l'Europa.

È sempre Cartabianca, Del Debbio toglie il freno "Mi fa schifo". Perché travolge l'Europa - Se a Washington i due leader più divisivi del momento, Donald Trump e Benjamin Netanyahu, si sono incontrati per la seconda volta nel giro di ... Come scrive iltempo.it

