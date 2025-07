Messina uccise il figlio con un colpo di pistola | arrestato

Una drammatica svolta scuote le indagini sull’omicidio di Angelo Pirri, il 41enne trovato senza vita a Pace del Mela. Dopo settimane di incertezza, i carabinieri di Messina hanno arrestato Sebastiano Pirri, il padre, accusato di aver ucciso il figlio con un colpo di pistola. La vicenda ha scosso la comunità, lasciando aperte molte domande sul movente e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica tragedia.

Svolta nelle indagini per l'omicidio di Angelo Pirri, 41 anni, trovato cadavere il 6 giugno scorso a Pace del Mela, nel Messinese. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti del padre, Sebastiano Pirri, 63enne, già noto alle forze dell'ordine, per omicidio volontario aggravato. Deve rispondere anche di porto e detenzione abusiva di arma da fuoco. L'omicidio con un colpo di pistola alla nuca. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal procuratore Giuseppe Verzera, avviate dopo il ritrovamento del cadavere, insieme ad accertamenti tecnici, balistici e biologici eseguiti dal Ris, hanno permesso a risalire all'uomo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it