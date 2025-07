Mercato Saraceno si accende con Scala Artis un viaggio tra arte gusto e performance musicali

Mercato Saraceno si accende con Scala Artis, un festival che unisce arte, gusto e performance musicali in un’atmosfera unica. Giovedì 10 luglio, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, regalando emozioni e valorizzando il territorio attraverso musica, moda e sapori autentici. Il cuore pulsante della serata sarà il concerto, con inizio alle...

Giovedì 10 luglio il centro storico di Mercato Saraceno si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con una serata di arte, musica, moda e sapori che si fondono per l'occasione per un evento pensato per valorizzare il territorio. Il cuore pulsante della serata sarà il concerto, con inizio alle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: mercato - saraceno - arte - accende

Rombo dei motori delle auto da drifting, bellezze e mille piadine divorate: in migliaia alla due giorni a Bora di Mercato Saraceno - Si è conclusa con grande entusiasmo la prima edizione del 'Festival dei Motori' a Bora di Mercato Saraceno, che ha raccolto quasi 4000 visitatori in due giorni.

stasera a Mercato Saraceno! Oggi, martedì 1 luglio, ti aspettiamo in per una serata magica tra cinema, vino e convivialità. : Vai su Facebook

Mercato Saraceno si accende con Scala Artis, un viaggio tra arte, gusto e performance musicali; Mercato Saraceno si accende con “Palcoscenici d’Estate 2025”: un’estate tra cultura, musica e tradizione; Riccione accende la Notte Rosa 2025: danza, musica, arte e benessere in un festival internazionale.

A Mercato Saraceno scatta la settimana del Porcospino - MSN - Inizia la settimana del Porcospino di Mercato Saraceno: da domani a domenica 8 dicembre il dolce tipico mercatese sarà presente infatti nei menu di otto ristoranti del territorio selezionati per ... Riporta msn.com

Mercato dell’arte e beni da collezione in frenata per il secondo anno. Cresce il peso dei nuovi collezionisti GenZ e Millennial. Report Deloitte - MSN - Per il mercato dell'arte continua la frenata iniziata nel 2023 e non mancano le incertezze causate dalle forti tensioni socio- Secondo msn.com