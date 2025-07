Meno reality e più informazione l' autunno Mediaset

L'autunno di Mediaset si prepara a una trasformazione senza precedenti: una "graduale e profonda evoluzione" che promette di sorprendere il pubblico. Dopo 37 anni, l'apertura della stagione non vedrà più Striscia la Notizia, lasciando spazio a un’inedita offerta di informazione con Bianca Berlinguer e Federico Rampini. Tra novità e conferme, il palinsesto si impegna a catturare l'attenzione degli spettatori, segnando un nuovo capitolo per Canale 5.

Non la chiama rivoluzione, ma "graduale e profonda evoluzione" per Canale 5. Ma è certo che per la prima volta dopo 37 anni la stagione non si aprirà con Striscia la notizia. E che la rete ammiraglia farà spazio in seconda serata all'informazione, con Bianca Berlinguer e Federico Rampini. Novità anche per i reality, con Simona Ventura al Grande Fratello, e grandi conferme a partire dai programmi di Maria De Filippi. L'Ad Pier Silvio Berlusconi fa il punto sui nuovi palinsesti nel tradizionale incontro con la stampa a Cologno Monzese. Su Canale 5 da lunedì torna in access La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, dal 21 nel preserale Sarabanda con Enrico Papi.