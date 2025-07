Memoria Balboni FdI | Lavoriamo per intitolare uno spazio pubblico a Sergio Ramelli

A Ferrara, il vicesindaco Alessandro Balboni annuncia con orgoglio l'iniziativa di dedicare uno spazio pubblico a Sergio Ramelli, un gesto che mira a radicare nella memoria collettiva i valori e le riflessioni legate al suo ricordo. Un passo importante per rafforzare il senso di appartenenza e cultura civica nella città . Con questa decisione, Ferrara si impegna a mantenere vivo il patrimonio storico e ideologico di cui Ramelli è simbolo.

"A Ferrara stiamo lavorando per intitolare uno spazio pubblico a Sergio Ramelli, perchĂ© il suo nome entri nel tessuto della cittĂ e la sua memoria sia visibile e condivisa". A dichiararlo è il vicesindaco Alessandro Balboni, lunedì 7 luglio, nel corso della presentazione all'hotel Astra del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

