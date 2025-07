McTominay | Incredibile avere De Bruyne nel Napoli! Non ci accontentiamo di quanto fatto finora

una vera fortuna. La sua esperienza e il suo talento arricchiranno il nostro stile di gioco, spingendoci a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi. Noi del Napoli non ci accontentiamo mai: vogliamo continuare a crescere e a sorprendere i nostri tifosi con prestazioni eccezionali. La presenza di De Bruyne rappresenta un passo avanti deciso verso il sogno di conquistare titoli importanti.

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, dimostra entusiasmo per l'arrivo di De Bruyne nella squadra azzurra. Queste le parole del calciatore in un'intervista rilasciata ai microfoni di BBC Sport: McTominay: "Kevin De Bruyne è un giocatore incredibile, porterà tantissima qualità al gruppo e averlo con noi è qualcosa di straordinario". "Kevin De Bruyne è un giocatore incredibile, porterà tantissima qualità al gruppo e averlo con noi è qualcosa di straordinario. Acquistare calciatori di questo livello è fondamentale. Vogliamo alzare ancora l'asticella, non ci accontentiamo di quanto fatto finora.

