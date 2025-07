McTominay | De Bruyne è incredibile non vogliamo accontentarci di quanto fatto la scorsa stagione

L’arrivo di Kevin De Bruyne a Napoli sta scuotendo il mondo del calcio, ma Scott McTominay non si ferma qui. In un’intervista alla BBC, il centrocampista parla con entusiasmo di un’istantanea di ambizione e determinazione: «De Bruyne è incredibile, ma non vogliamo accontentarci di quanto fatto la scorsa stagione». La squadra punta più in alto: il nuovo obiettivo? Ricominciare con slancio e superare ogni limite.

Scott McTominay ha parlato dell'arrivo di Kevin De Bruyne a Napoli in un'intervista alla Bbc. . «È un giocatore incredibile e ovviamente qualcuno che porterà tanta qualità al gruppo; per noi averlo è incredibile. Portare giocatori di quella qualità è molto importante e vogliamo ricominciare bene. Non vogliamo accontentarci di quello che abbiamo fatto la passata stagione. McTominay ritiene che il trasferimento in un altro Paese gli abbia aperto maggiormente la mente: «Le persone a Napoli sono incredibili, sono così appassionate e ovunque tu vada ci sono persone che dicono 'Forza Napoli' e vogliono parlare con te, questo ti ispira ogni volta che vai in campo perché a loro importa davvero.

