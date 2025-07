Max Giusti in preserale e in prima serata con The 1% Club e Scherzi a Parte

Max Giusti, volto versatile e carismatico, sta conquistando le serate di Mediaset con preserale e prime time come mai prima d’ora. Dopo aver attirato l’attenzione con programmi come "The 1 Club" e "Scherzi a Parte", il suo talento e spontaneità sono diventati una garanzia di successo. Pier Silvio Berlusconi ha confermato la sua centralità nel futuro della rete, puntando su di lui come protagonista di nuovi progetti. Max Giusti, conduttore e personaggio eclettico, deve...

Max Giusti è il volto su cui Mediaset vuole puntare. Dopo averlo arruolato in esclusiva, ieri, nella Serata con la Stampa, Pier Silvio Berlusconi ha raccontato in quali progetti sarà coinvolto il conduttore, confermando la nostra anteprima: Dopo Avanti un Altro, pensiamo che il preserale sia la strada più giusta per far cominciare Max Giusti a lavorare su Canale 5. Do a Max il benvenuto. E’ un conduttore e un personaggio eclettico, deve diventare una faccia di Canale 5 (.). Probabilmente nelle strenne, vedremo, questo non è deciso. Probabilmente con un formato nuovo. Vi dico che ce ne sono già un paio che ci piacciono. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it