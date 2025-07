Maturità studente non fa l' orale per protesta ed è promosso Presidi | Cambiare regole

L'episodio di uno studente del liceo Fermi di Padova, promosso nonostante si rifiutasse di sostenere l’orale, scuote il mondo scolastico e solleva importanti questioni di regolamentazione. Antonello Giannelli, presidente dei presidi, chiede urgentemente una modifica alle norme esistenti per garantire equità e disciplina. È fondamentale stabilire regole chiare che vadano oltre la proteste individuali, assicurando così un percorso meritocratico e coerente per tutti gli studenti.

Serve una "modifica alle norme esistenti". È questo l'appello lanciato dal presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, a proposito del caso di uno studente del liceo scientifico Fermi di Padova che, per protesta, si è rifiutato di sostenere l'esame orale di maturità ed è stato ugualmente promosso. "Non è accettabile che un ragazzo si rifiuti di sostenere il colloquio alla maturità. Deve essere previsto che sostenere il colloquio è insostituibile, chi si rifiuta di sostenere l'esame orale non deve poter superare l'esame", ha precisato Giannelli. "Modificherei le norme esistenti prevedendo come obbligatorio aver sostenuto tutte le prove", ha incalzato il presidente parlando anche di un "rischio di emulazione".

