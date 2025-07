Marisa Laurito | A Ballando mi sono annoiata l' Isola mi interessa solo se fatta con persone intelligenti De Martino e Arbore? Non c' è paragone

Marisa Laurito, cresciuta con gli insegnamenti di Renzo Arbore ed Eduardo De Filippo, ha saputo ritagliarsi un ampio spazio nel mondo dello spettacolo italiano. Poliedrica e talentuosa, ma anche autentica e schietta, la sua carriera si distingue per originalità e personalità . Tuttavia, tra programmi televisivi e apparizioni, alcune esperienze come "Ballando" non sempre hanno risposto alle aspettative. La vera essenza di Marisa emerge quando si circonda di persone intelligenti e significative, come De Martino e Arbore, per questo sì, il suo interesse per l'isola dipende

Cresciuta con gli insegnamenti di Renzo Arbore e quelli di Eduardo De Filippo, Marisa Laurito ha saputo ritagliarsi un ampio spazio nel mondo dello spettacolo italiano. Poliedrica, talentuosa, ma.

Teatro San Carlo, pannello si abbatte in scena ferendo Marisa Laurito. Tre in feriti in totale - Un tragico incidente ha colpito il Teatro San Carlo durante le prove dell'opera "La Fille du Régiment".

