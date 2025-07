Marinella un nido di tartarughe sulla spiaggia libera | la zona è stata recintata

A Marinella di Sarzana, un evento mozzafiato ha catturato l’attenzione dei bagnanti: una tartaruga marina ha deposto le sue uova sulla spiaggia libera, tra lo stupore e la meraviglia di tutti. La zona 232 è stata prontamente recintata per proteggere il nido prezioso, testimonianza della bellezza e fragilità di questa fauna unica. Un momento speciale che ci ricorda quanto sia importante preservare questi habitat straordinari, affinché ogni stagione possa regalare emozioni come questa.

Sarzana, 9 luglio 2025 – Una tartaruga marina ha deposto le sue uova sulla spiaggia libera a Marinella di Sarzana. Il tutto tra lo stupore e la curiosità dei bagnanti. Non è comunque la prima volta che un esemplare depone le uova nel tratto costiero tra la Toscana e la Liguria. Ogni volta comunque l’emozione è tanta. E’ proprio in questo periodo che le tartarughe depongono le uova. Nidi del genere in questo periodo sono presenti in diverse altre localià del Mar Tirreno. Il nido di Marinella di Sarzana, deposto alla spiaggia libera Odessa, viene adesso costantemente monitorato dagli studiosi. Il Comune ha disposto il transennamento della zona del nido, per tenere il più lontano possibile i curiosi e permettere la schiusa delle uova in tutta tranquillità. 🔗 Leggi su Lanazione.it