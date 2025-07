Mara Severin | Non si può morire seguendo le proprie passioni Annullati gli eventi a Terracina

Mara Severin, un esempio di passione, competenza e gentilezza, ci ha lasciato troppo presto a soli 31 anni, mentre dedicava il suo talento al lavoro che amava. La sua scomparsa ha cancellato eventi importanti a Terracina, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e colleghi. Ricordata per il sorriso contagioso e la disponibilità , Mara ci invita a vivere ogni momento con entusiasmo e dedizione, perché la sua eredità vive nel cuore di tutti noi.

Mara Severin viene ricordata da tutti per la sua professionalitĂ , per la sua competenza, per la cortesia, la disponibilitĂ e l’amore per il suo lavoro. Viene ricordata per il suo sorriso e la sua gentilezza. E Mara Severin ha perso la vita a 31 anni proprio mentre era impegnata in quel lavoro al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: mara - severin - morire - seguendo

Mara Severin: morta la sommelier del ristorante Essenza a Terracina - Tragedia a Terracina: Mara Severin, la giovane sommelier del ristorante stellato Essenza, è deceduta dopo il crollo del tetto che ha colpito il locale.

Mara Severin: “Non si può morire seguendo le proprie passioni”. Annullati gli eventi a Terracina; L'ultimo vocale di Sara Campanella all'amica su Stefano Argentino prima del femminicidio: Mi sta seguendo.

PD Terracina: “Si proclami il lutto cittadino per Mara Severin, non si può morire di lavoro” - Il Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Pierpaolo Chiumera, ha formalmente richiesto al Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, di proclamare un giorno di lutto cittadino in oc ... Si legge su latinaquotidiano.it

Mara Severin, chi era la sommelier morta nel crollo del ristorante: «A dare l’allarme è stata lei» - Lei però non ha il tempo per fuggire perché si trova proprio dove avviene il croll ... Secondo informazione.it