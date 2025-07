Mamma Mahmood che risparmia e investe il disco esploso nel 2024 Così il cantante di Tuta Gold è entrato nel club dei milionari della musica

Nel 2024, Mahmood conferma il suo talento non solo con musica di qualità, ma anche con una strategia di investimento intelligente. Il suo album “Nei letti degli altri” ha conquistato critica e pubblico, mentre il singolo “Tuta Gold” ha scalato le classifiche, portando i suoi risultati finanziari a nuovi vertici. La storia di Mahmood dimostra che la passione può diventare un vero e proprio patrimonio: ecco come il cantante si è trasformato in un imprenditore di successo.

L’album di Mahmood “Nei letti degli altri” uscito nel 2024 è stato fra i più apprezzati dai critici, anche non è riuscito ad entrare nella top ten della classifica annuale Fimi. Lo ha fatto invece, conquistando il primo posto della classifica dei singoli, il brano sanremese “ Tuta Gold ”, che è il pezzo forte di un album che è diventato oro puro a leggere gli effetti sul bilancio 2024 della Milotic srl che Alessandro Mahmood controlla al 90% e sua mamma Anna Frau, che ne ha il 10 per cento, amministra. Mahmood con la mamma, Anna Frau Mamma Anna Frau svela: con l’ultimo disco Mahmood è entrato nel club dei milionari. 🔗 Leggi su Open.online

