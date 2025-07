Maltrattamenti alla compagna e alla figlia la Cassazione annulla la sentenza | si valuti la misura alternativa

La giustizia italiana si trova di fronte a un caso complesso che mette in discussione le modalità di punizione e riscatto. La Cassazione, infatti, ha annullato la sentenza di condanna per un imputato accusato di maltrattamenti alla compagna e alla figlia minore, aprendo la strada a una nuova valutazione delle misure alternative. Un tema delicato e attuale, che richiede riflessione su come garantire tutela e riabilitazione all’interno del sistema giudiziario.

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto con rinvio il ricorso di un imputato accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e della figlia minore. L'uomo, giovane incensurato della zona dei Nebrodi, era stato condannato alla pena di tre anni e un mese di reclusione poiché ritenuto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Violenze e maltrattamenti nei confronti della compagna e della figlia di tre anni, 53enne allontanato dalla casa familiare - Un grave caso di violenza domestica è emerso ad Ancona, dove un uomo di 53 anni è stato allontanato dalla sua famiglia per maltrattamenti sistematici nei confronti della compagna e della figlia di tre anni.

