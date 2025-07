Maltempo allagamenti ad Ancona Chiuse diverse vie cittadine

Il maltempo si è abbattuto su Ancona, provocando allagamenti e disagi in tutta la città. Le forti piogge hanno costretto il Comune a chiudere numerose strade, con la situazione più critica alla Baraccola, dove via Pastore e altre vie sono state interdette al traffico. La città si mobilita per affrontare questa emergenza, ma quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore?

ANCONA – Il maltempo, abbattutosi su Ancona e la sua provincia sotto forma di forti temporali, ha costretto il Comune di Ancona a chiudere diverse strade. La situazione più critica sembra al momento registrarsi alla Baraccola dove gli allagamenti hanno portato alla chiusura di via Pastore e di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

