Malore alla guida | morto il luogotenente dell' Aeronautica Emiliano Di Giacomo

Un tragico evento scuote la comunità di Borgosatollo: Emiliano Di Giacomo, 52 anni, luogotenente dell'Aeronautica Militare in servizio alla base di Ghedi, ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre era alla guida. La sua auto, che percorreva contromano, si è involontariamente trasformata nel palcoscenico di una tragedia che ci ricorda quanto sia fragile la vita. La notizia ha sconvolto tutti, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della comunità e delle forze armate.

Un malore improvviso mentre era alla guida è costato la vita a Emiliano Di Giacomo, 52 anni, luogotenente dell'Aeronautica Militare in servizio alla base di Ghedi. L'uomo ha perso il controllo dell'auto lunedì sera a Borgosatollo, mentre percorreva via 4 Novembre contromano, pare proprio a causa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: malore - guida - luogotenente - aeronautica

Malore alla guida: 64enne muore a Roccadaspide - Un tragico incidente si è verificato a Roccadaspide, dove un uomo di 64 anni è deceduto mentre guidava la sua auto.

Emiliano è morto dopo un malore alla guida: lascia moglie e due figli; Cronaca; Il malore, poi lo schianto: Emiliano lascia due figli, una città intera è sotto shock.

Malore alla guida: morto il luogotenente dell'Aeronautica Emiliano Di Giacomo - Di Giacomo, 52 anni, ha perso il controllo dell'auto lunedì sera a Borgosatollo. Lo riporta bresciatoday.it

Malore in bicicletta: morto ex maresciallo dell'Aeronautica e autista della Lilt - Il Gazzettino - È stato colpito da un malore al rientro da un giro in bicicletta: è morto così nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle 14 per un probabile infarto, il ... Secondo ilgazzettino.it