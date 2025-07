Macabra scoperta nel salernitano | ritrovato cadavere in una vasca di letame

Una scena da incubo scuote il cuore della provincia di Salerno: in un’azienda bufalina di Serre, alcuni dipendenti hanno fatto una scoperta agghiacciante. All’interno di una vasca di letame, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 37 anni, di nazionalità indiana. La tragica scoperta apre inquietanti interrogativi sulla sua identità e sulle circostanze che hanno portato a questa fine drammatica. L’indagine è in corso per fare luce su questa terribile vicenda.

Macabra scoperta in un'azienda bufalina del comune di Serre, in provincia di Salerno. Il corpo senza vita di un uomo di 37 anni, di nazionalità indiana, è stato rinvenuto all'interno di una vasca di letame. A fare il tragico ritrovamento sarebbero stati alcuni dipendenti dell'azienda, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

