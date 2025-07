Luna piena del Cervo giovedì 10 luglio 2025 a che ora vederla e perché si chiama così

Il 10 luglio 2025, preparatevi a ammirare la magica Luna piena del Cervo, un evento celeste affascinante che illuminerà i nostri cieli. Questa particolare luna prende il nome dal suo legame con le tradizioni e i miti antichi, simbolo di rinascita e forza nella cultura nordica. Ma a che ora potremo godere di questo spettacolo e perché questa luna merita di essere ricordata? Scopriamolo insieme.

Il 10 luglio 2025 anche in Italia si potrà osservare la suggestiva Luna piena del Cervo: a che ora vederla e perché si chiama proprio così.

Plenilunio d'estate: il 10 luglio 2025 brilla la "Buck Moon", la Luna piena del Cervo, nome con cui era nota fra i Nativi Americani

Dal nome "Luna del Cervo" ai legami con il raccolto e la natura: perché la luna piena di luglio è sempre stata considerata speciale nelle culture del mondo