Luna del Cervo 2025 la notte si illumina Ecco l’orario migliore per vederla il 10 luglio

Preparatevi a vivere un momento magico: la Luna del Cervo 2025 illuminerà il cielo nella notte tra il 9 e il 10 luglio, raggiungendo il suo apice il 10 luglio. Questo spettacolo celeste, ricco di storia e suggestioni, vi lascerà senza fiato. Scopriamo insieme come osservare al meglio questa meraviglia naturale e lasciamoci coinvolgere dalla sua magica presenza nel firmamento. La notte si accende, è il momento di alzare gli occhi al cielo!

Roma, 9 luglio 2025 – La notte del 10 luglio 2025 il cielo si accenderà di luce intensa. La Luna piena, nota come Luna del Cervo o Buck Moon, sarà al suo massimo splendore. Scopriamo insieme il suo significato, le curiosità e come osservarla al meglio. Perché "Luna del Cervo"?. Il nome "Buck Moon" deriva dall'antica tradizione degli Algonchini e di altri popoli nativo-americani. Il mese di luglio era il momento in cui crescevano i palchi dei cerbiatti e dei cervi. La luna piena di luglio celebra il culmine dell'estate, quando il solstizio è ormai trascorso ma il caldo e l'esplosione della natura dipinge il mondo di vitalità e colore.