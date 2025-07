Luca Zingaretti racconta La casa degli Sguardi | Il mio prossimo film? Vorrei parlare del cambiamento climatico

Luca Zingaretti ci invita a entrare nel mondo de "La casa degli sguardi", un racconto intenso che tocca il cuore della nostra epoca: il cambiamento climatico. In questo nuovo film, l’autore non si limita a narrare un semplice episodio, ma ci coinvolge in una riflessione profonda sulla nostra relazione con il pianeta. Un’opera che, pur intrecciando storie personali e universali, ci spinge a confrontarci con il futuro che vogliamo costruire.

La casa degli sguardi, primo capitolo di una trilogia autobiografica a ritroso in cui Daniele Mencarelli racconta il suo percorso di redenzione dall’alcool, è – a tutti gli effetti – il seguito di Tutto chiede salvezza, uscito due anni dopo ma ambientato cinque anni prima. Teoricamente, quindi, il film di Luca Zingaretti dovrebbe essere il seguito della serie Netflix di Francesco Bruni. In realtĂ , però, non è affatto così. Anche se i due registi che hanno adattato per lo schermo la trilogia di Mencarelli sono stati insieme artefici del piĂą grande successo televisivo dell’ultimo quarto di secolo – il Commissario Montalbano (ma nessuno dei due come regista: il primo come attore, il secondo come sceneggiatore) – i due progetti non hanno nulla in comune. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Luca Zingaretti racconta La casa degli Sguardi: “Il mio prossimo film? Vorrei parlare del cambiamento climatico”

