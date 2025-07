lotto in campania doppietta da 69mila euro

La fortuna sorride ancora alla Campania con una doppietta da oltre 69mila euro nel concorso del Lotto di martedì 8 luglio 2025. Napoli e Caserta sono state protagoniste di vincite incredibili, che hanno acceso l’entusiasmo tra i giocatori. Con un totale di 20,5 milioni di euro distribuiti nell’ultimo concorso, il sogno di cambiare vita potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. La fortuna sta chiamando: sarà la tua prossima grande vittoria?

Tempo di lettura: < 1 minuto La Campania va a segno con il Lotto. Nel concorso del Lotto di martedì 8 luglio 2025, come riporta Agipronews, centrati due premi da 69.375 euro totali. A Napoli, in via Bernardo Cavallino, colpo da 50mila euro con un ambo, mentre in via Nazionale Appia a Casagiove, in provincia di Caserta, centrati tre ambi e un terno da 19.375 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 20,5 milioni di euro, per un totale di 704,4 milioni di euro da inizio 2025. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it