Lotto fortunato in Campania | vinti oltre 69mila euro tra Napoli e Caserta

Un colpo di fortuna ha illuminato la Campania nell’ultimo concorso del Lotto, con vincite che superano i 69mila euro tra Napoli e Caserta. La regione si conferma un territorio di grandi opportunità per i giocatori, grazie a premi sorprendenti e a imprevedibili momenti di gioia. Chi sarà il prossimo a sognare in grande? I numeri continuano a sorridere alla fortuna dei campani.

Colpo di fortuna per la Campania nell’ultimo concorso del Lotto di martedì 8 luglio 2025. Come riporta Agipronews, nella regione sono stati centrati due premi per un totale di 69.375 euro. A Napoli, in via Bernardo Cavallino, un fortunato giocatore ha messo a segno un colpo da 50.000 euro con un semplice ambo. Fortuna anche . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it