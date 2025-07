lotto con una schedina da 10 euro ne vince 260mila

Una schedina da soli 10 euro e un sogno che diventa realtà: a Porto Recanati, un fortunato giocatore ha conquistato 260 mila euro al Lotto grazie a combinazioni vincenti sulla ruota Nazionale. La sua strategia ha portato a una delle vincite più alte dell’anno, dimostrando che con un pizzico di fortuna e tanta fiducia, anche i sogni più audaci possono diventare realtà. E questa storia appena comincia...

Porto Recanati (Macerata), 9 luglio 2025 – Vincita da 260mila euro al Lotto a Porto Recanati. Un fortunato giocatore, grazie a una schedina da 10 euro giocata nel punto vendita in piazza V Giornate (piazzetta delle Erbe), ha realizzato una vincita da 259.975 euro grazie a tre ambi, tre ambi 'Oro', un terno, tre terni 'Oro' e una quaterna 'Oro' sulla ruota Nazionale. Si tratta dell' ottava vincita più alta da inizio 2025. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 20,5 milioni di euro, per un totale di 704,4 milioni di euro da inizio 2025. La ricevitoria portorecanatese baciata dalla fortuna è gestita da Emilio Monaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it