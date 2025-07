Lotito ricoverato al Gemelli proseguono gli accertamenti

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti, proseguendo con le indagini mediche. La sua situazione è sotto costante monitoraggio e, al momento, non sono previste dimissioni. La notizia ha suscitato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni. La salute di Lotito rimane la priorità assoluta, e tutti gli sforzi sono rivolti a garantire il suo benessere completo.

(Adnkronos) – Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, prosegue gli accertamenti anche cardiologi al Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato da ieri. Secondo quanto apprende l'Adnkronos Salute, al momento le dimissioni non sono ancora previste. Il numero uno biancoceleste, 68 anni, era stato trasportato in ospedale dal Senato. Ieri una nota dello staff del .

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un improvviso malore che lo ha colto in Senato.

Claudio Lotito è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. «In merito alle notizie circolate nel pomeriggio, si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Ro

Il senatore e presidente della Lazio Claudio #Lotito è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per eseguire degli accertamenti di routine. Smentite le voci di malore: "Ma quale malore?", dice a LaPresse. "Queste so' le maledizioni che mi mandano, quindi mi d

