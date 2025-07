Lorenzo La Russa FdI | C' è una madrasa nella Casa delle Associazioni del Municipio 2?

Lorenzo La Russa di Fratelli d’Italia denuncia con fermezza la gestione delle attività educative nel Municipio 2 di Milano, evidenziando come il finanziamento pubblico per insegnare il Corano in condizioni discutibili rappresenti un esempio di integrazione distorta. È fondamentale che le istituzioni garantiscano un’educazione rispettosa dei valori condivisi, tutelando i diritti di tutti i cittadini e valorizzando la qualità dell’offerta scolastica. Lo...

"Ieri ho fatto un sopralluogo in via Sant'Uguzzone a Milano e oggi trovo conferma sulla stampa: a Milano si insegna il Corano con soldi pubblici in condizioni climatiche al limite a dei bambini con i soldi dei cittadini. E questa amministrazione ha il coraggio di chiamarlo “integrazione”". Lo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

