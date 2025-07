Lo shock-rock di Alice Cooper incanta i fan e non solo i serpenti | VIDEO

Lo shock rock di Alice Cooper conquista i cuori dei fan e lascia senza fiato chiunque assista al suo spettacolo. Con il cielo tempestoso a fare da cornice, il concerto al Sequoie Music Park è stato un viaggio nel mondo dell'orrore e della musica travolgente, tra scenografie inquietanti e performance indimenticabili. Un evento che ha dimostrato come il maestro del terrore musicale sappia ancora affascinare, sorprendendo e incantando tutti.

Il cielo grigio, i tuoni, il temporale e la pioggia di ieri sera hanno preparato l'atmosfera perfetta per il concerto di Alice Cooper, che ieri sera al Sequoie Music Park ha portato la sua unica data estiva in Italia: una scenografia da casa degli orrori, pelle e borchie (l'abbassamento di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

