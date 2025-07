Livorno rivive la magia della Notte Bianca dello Sport

Livorno si appresta a riscoprire l’energia e la passione della Notte Bianca dello Sport, un evento che trasformerà la città in un palcoscenico di emozioni e condivisione. Sabato 12 luglio, dalle 19 alle 2, la Cittadella dello Sport si accenderà con attività sportive, spettacoli e momenti di divertimento per grandi e piccini. Un’occasione imperdibile per vivere insieme una notte di pura magia e spontaneità.

LIVORNO – La città si prepara a vivere una serata unica, all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione. Sabato (12 luglio), dalle 19 alle 2, torna l’attesissima terza edizione della Notte Bianca dello Sport, che animerà la zona della Cittadella dello Sport con un ricchissimo programma di eventi, attività e spettacoli. Tra via dei Pensieri, via Allende, lo s tadio Armando Picchi, il PalaMacchia, la piscina comunale e il campo scuola, saranno proposte 127 iniziative tra discipline sportive, dimostrazioni, giochi, esibizioni, spettacoli, street food, musica, aree per bambini e molto altro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

