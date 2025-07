LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | due minuti per le fuggitive ad 80 km dal traguardo

Segui con noi la tappa odierna del Giro d’Italia Femminile 2025, un’emozionante sfida che si sta infiammando a soli 80 km dal traguardo! Le fuggitive sono agguerrite e il ritmo si fa incalzante, con le protagoniste che tentano di conquistare la vittoria. Resta sintonizzato e clicca qui per gli ultimi aggiornamenti… perché ogni secondo può fare la differenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:43 Elisa Longo Borghini inizia a muovere le pedine. Atlete dell’UAE Team ADQ che si fanno notare in testa al gruppo a tirare. 12:40 Uno scorcio delle quattro battistrada: 75 kms to go so cool to see the champ @lorenawiebes in the breakaway today! The gap is now around 2’30” bellissimo vedere la campionessa e vincitrice della tappa di ieri in fuga oggi! 2’30” il loro vantaggio LaPresse #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW pic.twitter.comtqnAk9AN1j — Giro d’Italia Women (@girowomen) July 9, 2025 12:37 70 km all’arrivo di Pianezze. Superata dunque la prima metà del percorso odierno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: due minuti per le fuggitive ad 80 km dal traguardo

In questa notizia si parla di: diretta - giro - italia - femminile

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in corso l’unica ascesa della giornata - Vai su X

GIRA LA RUOTA: PEDALA E VINCI IN SALUTE Il Giro d'Italia femminile fa tappa a Monselice e una ventina di ciclisti d'eccezione pedala per la prevenzione! Giovedì mattina medici, personale sanitario, specializzandi partiranno dall'ex ospedale di Monseli Vai su Facebook

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lorena Wiebes prevale in volata a Trento! Henderson rimane in Rosa dopo una maxi caduta; LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Henderson, 3ª Paladin. Batosta per Lotte Kopecky; Giro d’Italia Women 2025: cosa devi sapere e dove puoi vederlo in tv.

Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Castello Tesino-Pianezze: orari, tv, percorso, favorite. Arrivo in salita importante - Una frazione fondamentale per la classifica generale, perchè ci sarà l’atteso primo arrivo in salita e dunque le pretendenti alla classifica g ... Da informazione.it

GIRO D'ITALIA WOMEN. PIANEZZE ASPETTA UN'ALTRA TAPPA SPETTACOLARE - Nella quarta giornata di gara la carovana rosa attraverserà le provincie di Belluno e di Treviso per una tappa - tuttobiciweb.it scrive