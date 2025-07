Litiga col padre e lo accoltella all' addome | bloccato un trentasettenne

Una violenta lite familiare si è trasformata in tragedia a Castrofilippo, quando un uomo di 37 anni con problemi psichiatrici ha accoltellato il padre all'addome. Un gesto estremo che ha lasciato la comunità sotto shock, evidenziando ancora una volta quanto siano delicati i rapporti familiari e l'importanza di un intervento tempestivo. Continua a leggere per scoprire cosa si nasconde dietro questa drammatica vicenda.

Un uomo di 37 anni con problemi psichiatrici ha accoltellato il padre all'addome al culmine dell'ennesima lite. L'episodio è avvenuto alla periferia di Castrofilippo. Il 75enne è stato ricoverato all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: padre - addome - litiga - accoltella

Litiga col padre e lo accoltella all'addome: bloccato un trentasettenne https://ift.tt/BKjV8oD Vai su X

Litiga col padre e lo accoltella all'addome: bloccato un trentasettenne; Litiga con il padre e lo accoltella all’addome, 75enne in ospedale; Accoltella il papà allo stomaco senza motivo, mentre guarda la tv: è in condizioni disperate.

Paura dell’Agrigentino, litiga con il padre e lo accoltella all’addome: ferito un 75enne - L'episodio è avvenuto nella periferia del Comune e adesso l'uomo si trova ricoverato al Barone Lombardo di Canicattì ... Si legge su msn.com

Litiga con il padre e lo accoltella all’addome, 75enne in ospedale - Al culmine dell’ennesima lite con il genitore ha preso un coltello e lo ha colpito con un fendente all’addome. grandangoloagrigento.it scrive