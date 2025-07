Lite per una bici non pagata degenera 74enne estrae un cutter | un ferito

Un alterco per una bici non pagata si trasforma in una scena di violenza nel cuore di Genova, lasciando un uomo ferito e un'altra persona sotto shock. La disputa, nata apparentemente da un semplice dettaglio, è degenerata in un episodio che ha richiesto l'intervento della polizia e il ricovero di un 62enne. Un episodio che ci ricorda come le piccole incomprensioni possano improvvisamente sfociare in conseguenze drammatiche, sottolineando l'importanza del dialogo e della calma.

Una lite in via Canneto il Lungo nel centro storico genovese è degenerata nella violenza e un uomo di 62 anni è finito in ospedale perché colpito con un cutter da un 74enne. È successo intorno alle 9:30 di mercoledì 9 luglio 2025. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul.

