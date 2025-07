L’Italia trema scossa di terremoto | tanta paura tra i residenti

Una scossa di terremoto ha fatto tremare l’Emilia-Romagna questa mattina, riaccendendo timori e ricordi delle scosse passate. Alle 9:43, l’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 3.6 con epicentro vicino a San Felice sul Panaro. La terra ha tremato, scuotendo case e animi, lasciando i residenti in allerta e pronti a rispondere all’imprevedibile potenza della natura.

Terremoto, scossa in Italia poco fa: paura tra i residenti - Un'improvvisa scossa di terremoto ha colpito Raviscanina alle 19:57, creando panico tra i residenti. Il crepuscolo avvolgeva il paese quando il tremore ha spezzato il silenzio, accompagnato da un boato sottile.

Forte scossa di terremoto oggi a Napoli avvertita alle ore 12.47 in diverse parti della città: la magnitudo è di 4.6. L'epicentro è nei pressi di Bacoli. Dopo giorni di scosse lievissime (in queste settimane registrate una di 1.5 e una di 1.8) ecco che la terra trema an Vai su Facebook

Terremoto in Tibet: Intergruppo italiano chiede al governo Meloni invio protezione civile - Malavasi, Intergruppo Italia-Tibet: Che il governo italiano si attivi con la protezione civile; Violento terremoto in provincia di Foggia, scossa di magnitudo 4.7: sisma avvertito a Bari; Terremoto a Potenza, scossa di magnitudo 4.2: paura e gente in strada.

Terremoto oggi a Modena, scossa di magnitudo 3.6 a San Felice sul Panaro: sisma avvertito anche a Bologna - Due scosse di terremoto hanno colpito la provincia di Modena questa mattina, generando tantissime segnalazioni sui social da parte dei residenti che hanno percepito il sisma. Scrive msn.com

Terremoto, scossa di 3.6 in Emilia - Lievemente, eppure, è tornata a tremate l’ Emilia dove è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3. Segnala italiaoggi.it