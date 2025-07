L’Italia riapre le sue miniere | la corsa alle terre rare potrebbe passare anche dalla Romagna

L’Italia si prepara a riscoprire le sue risorse nascoste, con la riapertura delle miniere abbandonate in Romagna e una nuova corsa alle terre rare. Questi minerali strategici potrebbero diventare il cuore di un cambiamento industriale sostenibile e innovativo. La sfida è aperta: il futuro dell’Italia potrebbe passare proprio da queste terre dimenticate, pronte a rinascere e a scrivere un nuovo capitolo di sviluppo.

In Romagna ci sono 19 miniere abbandonate che potrebbero essere riaperte alla ricerca di "terre rare". Lo prevede il “Programma nazionale di esplorazione mineraria”, presentato la settimana scorsa dai ministeri dell’Ambiente e delle Imprese e made in Italy. Si tratta di 14 progetti esplorativi in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

