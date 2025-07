AGI - Linda Yaccarino, amministratrice delegata di X e figura chiave nell'organigramma di Elon Musk, ha annunciato il suo addio alla piattaforma social, due anni dopo il suo ingresso. “Quando Elon Musk e io parlammo per la prima volta della sua visione per X, capii subito che si trattava dell’opportunità di una vita”, ha scritto la manager 61enne in un post sulla piattaforma. “Gli sono immensamente grata per la fiducia che mi ha accordato.” Yaccarino non ha fornito motivazioni ufficiali per la sua decisione, che arriva al termine di un periodo turbolento per l’azienda. Da quando Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari nel 2022, ribattezzandolo poi “X”, la piattaforma è stata profondamente trasformata: tagli al personale (oltre il 75%), un allentamento delle regole sui contenuti e un uso sempre più politico del social da parte del suo proprietario. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Linda Yaccarino dà il suo addio a X e Musk