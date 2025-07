' Libri nel parco' otto appuntamenti per leggere la contemporaneità

Immergiti nell’atmosfera magica dell’estate con “Libri nel parco”, otto appuntamenti imperdibili dedicati alla lettura della contemporaneità. Dal 10 luglio, l’Arena Coop Alleanza 3.0 si trasforma in un suggestivo palcoscenico di incontri con autori, pensato per appassionati e curiosi. Un brindisi estivo tra parole e idee, un’occasione unica per condividere storie che raccontano il nostro tempo. Non perdere questa esperienza coinvolgente, aperta a tutti!

La parola scritta torna nel cuore dell'Arena Coop Alleanza 3.0. Da giovedì 10 luglio, infatti, prende il via 'Libri nel parco – Un brindisi estivo con gli autori', la rassegna letteraria curata da Arci, con otto incontri tra luglio e settembre, dalle 19 alle 19.45, a ingresso libero e aperti a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

