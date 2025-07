L’IA di Musk ha pubblicato una serie di post che inneggiano a Hitler

Le recenti uscite sui social di Musk, con post controversi e commenti inappropriati, hanno scatenato un'ondata di polemiche e timori sulla libertà di espressione. L’incidente, avvenuto dopo un aggiornamento di Grok volto a migliorare la piattaforma, ha sollevato questioni delicate sulla responsabilità dei contenuti online. Tra accuse e reazioni, il mondo si interroga: fino a che punto possiamo permetterci di lasciare spazio all’estremismo digitale?

L’incidente dopo un aggiornamento per rendere Grok più “scorretta”. Decine di utenti in queste ore segnalano risposte inneggianti al nazismo. In Turchia scoppia la polemica per una poesia contro Erdogan e sua madre. Due mesi fa la diffusione di teorie complottiste sul “genocidio. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’IA di Musk ha pubblicato una serie di post che inneggiano a Hitler

